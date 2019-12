Herbestemming Sint-Benedictus Lozen ligt open

Bocholt - Een herbestemming voor de St.-Benedictuskerk in Lozen is er nog niet, wel werd 17 000 euro geïnvesteerd in een herbestemmingsstudie. De gemeenteraad kiest er voor om alle optie ’s grondig te bestuderen en de bevolking van Lozen nauwer betrekken.

Tijdens een gemeentelijke commissie werd het herbestemmingsplan van de Sint Benedictuskerk in Lozen en het onderzoek naar een herbestemming uitgebreid toegelicht door Jos Bielen, voorzitter Kerkraad Lozen. Het idee om deze kerk om te vormen tot een funerariumkerk werd gesterkt na het bezoek van de kerkraad een funerariumkerk in het Duitse Aken. Daardoor kreeg de kerkraad een beter inzicht over de aanpak en deze vorm van begraven. De kerkraad is gewonnen voor een funerariumkerk, en ziet ook ruimte voor begraving van overledenen buiten de gemeente.

Luc Martens (NU) vroeg tijdens de jongste gemeenteraad grotere inspraak voor de bevolking en verwees naar de gemeenteraadscommissie over een mogelijke herbestemming. Daar werd ook aangehaald dat een urnen- of funerariumkerk één van de vele optie ‘s is. De afbraak met behoud van de kerktoren werd eveneens geopperd, maar is zeker geen optie voor de meerderheid. Die pleit voor een marktonderzoek. “Alle optie 's zijn bespreekbaar en liggen nog open. Daarenboven vinden we de stem van de bevolking van Lozen, bij een mogelijke herbestemming, erg belangrijk”, aldus schepen Jos Plessers (VIA). Schepen Vanmierlo (SAMEN) sluit zich aan bij deze aanpak en roept iedereen op om mee te denken over de herbestemming.