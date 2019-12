Kerstmarkt in Rijhal Damburg

Bocholt - Vanaf zaterdagmiddag wordt rijhal Damburg omgetoverd tot ‘Magisch Bocholt’. Geniet van er een warme chocomelk of glühwein en bekijk alle hebbedingen in de vijftig mooie kerststallen. Goed om weten, de 3000 m² grote kerstmarkt is helemaal overdekt.

Dit weekend kan je een bezoek brengen aan een kerstmarkt; word je verwelkomd door twinkelende lichtjes en raak je niet uitgekeken bij de tientallen kerstkraampjes vol glühwein, winterse sfeerverlichting en kerst accessoires.

Deuren gaan open op 7 december vanaf 15u, op 8 december gaan de deuren open vanaf 10u. Er is kinderanimatie met o.a. paardenmolen springkasteel grimeerstand en een Kerstman escape room

Zaterdag is er een live muziek met orkest MG BAND. Zondag is er live muziek met o.a. Salim Seghers & Danny Fabry.

Rijhal de Damburg, Eikenlaan Bocholt.

Toegang: 5 €