Oudsbergen - Nog tot 13 december worden er werken uitgevoerd naast de Betonweg in Ellikom. In opdracht van Fluvius worden nutsleidingen aangelegd ter hoogte van huisnummer 28 tot 62. Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings doorrijden via tijdelijke verkeerslichten. Er is ook een doorgang voor fietsers. De Betonweg wordt dus niet afgesloten.

