Roundnet van start in Oudsbergen

Oudsbergen - "Roundnet, ook vaak Spikeball genoemd is erg in bij de studenten. Chiro Opglabbeek heeft de smaak te pakken en organiseerde het voorbije weekend een eerste grand slam competitie.

Vooral de oog-handcoördinatie wordt hier op de proef gesteld. "In een wedstrijd twee tegen twee is het de bedoeling om na enkele baltoetsen met je ploegmakker het leer via een trampoline ongrijpbaar te maken voor je twee tegenstanders”, vertellen Jorn, Jakke en Lars. Het ziet er alvast bijzonder amusant uit. “Iedereen kan aan het spel deelnemen, en kan binnen en buiten gespeeld worden”, weet Jakke. Volgend jaar is er een WK Roundnet in Molenheide Houthalen-Helchteren. Info: Chiro Opglabbeek