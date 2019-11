Bocholt - SAGEFI, Samen Gezond En Fit, vierde zopas haar 10 jarig bestaan met een gezellige feestavond.

“Door het jaar houden we een gezonde levensstijl aan, letten we op onze eetgewoonten, bewegen we, en bovendien sluiten we vriendschappen tijdens het wandelen en fietsen”, vertelt voorzitter Marie Jose Essers. Deze uiteenlopende aanpak an reken op ondersteuning van diëtiste Sara. “Samen gezond , dat doen we goed en extra beweging na dit feest is al ingepland”, weten de SAGEFI-sten.