75 Jaar Rode Kruis

Bocholt - 75 Jaar geleden werd de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis in Bocholt opgericht onder leiding van voorzitter en burgemeester Willem Jaeken. Dat werd feestelijk gevierd in aanwezigheid van alle vrijwilligers.

Enkele jaren later in 1952 werd ook een afdeling in Kaulille opgestart. “In 2017 zijn Bocholt en Kaulille gefuseerd en is er een nieuwe werking opgestart”, vertelt voorzitter Peter Voortmans “Bedankt voor alle steun die we hebben mogen ervaren. Vooral onze vrijwilligers die zich hebben ingezet om onze dagelijkse werking mogelijk te maken”.

Rode Kruis Bocholt-Kaulille ontving een cheque van 450 euro van de gemeente. Schepen Vanmierlo wees er op dat het Rode Kruis een vaste waarde is op evenementen, medisch materiaal ontleent en gratis EHBO-cursussen aanbiedt.