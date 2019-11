Indoor Kerstmarkt

Bocholt - Tijdens het weekend van 7 en 8 december organiseert sportclub ESBB, samen met vrijwilligers, een kerstmarkt in de rijhal op de Damburg. Met meer dan 60 standen is de 3000 m² grote rijhal weer goed gevuld.

De kerstmarkt is de aandachtstrekker van het Bocholtse winterseizoen, en staat bekend als een van de gezelligste in de regio. Nieuw zijn de kinderanimatie op maat, de paardenmolen, een escape room voor kids, een fotowand en iedereen kan zijn eigen kerstkaart ontwerpen. Bezoekers kunnen er specialiteiten kopen, zoals traditioneel snoepgoed, kleding, heerlijke eetwaren en of juwelen. Natuurlijk kan je een hapje eten en een glaasje ddrinken. Zaterdag is er live muziek met orkest MG BAND. Zondag live music met onder andere Salim Seghers & Danny Fabry.

Rijhal de Damburg, Eikenlaan in Bocholt

Toegang: 5 €