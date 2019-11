Geen bos- of zeeklasen, wel Grasduinen in Duinengordel

Regio

De bosklassen, zeeklassen, boerderijklassen, we kennen het allemaal. In Duinengordel krijgen onder meer scholen en verenigingen in de toekomst de mogelijkheid om uitgebreid te gaan Grasduinen. Kortom,...

Lees verder