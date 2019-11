Oudsbergen - Vanavond om 20 uur vergadert de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn door in het gemeentehuis in Meeuwen. Open Oudsbergen en N-VA hebben onder meer vragen over een stand van zaken over de fusieplannen van de Opglabbeekse voetbalclubs FC Kabouters en Louwel. Ook de herinrichting van het Kruispunt van de Weg naar Zwartberg met de N 76 in Opglabbeek wordt besproken. Groen wil laten onderzoeken of de bouwmeester kan ingeschakeld worden bij het inrichten van de Oudsbergse dorpskernen. Burgemeester Lode Ceyssens opent de zitting om 20 uur.