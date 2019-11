Bijkomende subsidiereglement fuifbussen

Oudsbergen - De Provincie schuift de facturen van fuifbussen door naar verenigingen. “Samen met de jeugdraad bereiden we een bijkomend subsidiereglement voor om een deel van deze bijkomende kosten voor jeugdverenigingen te dragen”, zegt schepen van Jeugd, Marco Goossens.

Vroeger betaalde het provinciebestuur de fuifbussen volledig terug, op basis van de grootte van de fuif. In het nieuwe reglement wordt maar 50 procent van de factuur betaald, waardoor de jeugdverenigingen plots de andere helft moeten ophoesten.

“De factuur wordt voor de helft doorgeschoven naar de verenigingen. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Marco Goossens, schepen voor kinderen en jongeren. Zeker in Oudsbergen bieden fuifbussen een grote meerwaarde. “We willen veilig vervoer voor jongeren na een fuif in een uitgestrekte landelijke gemeente waarin het aanbod van openbaar vervoer sowieso al onvoldoende is. De fuifbussen zorgen ervoor dat ouders minder op en neer moeten rijden en jongeren niet in het donker moeten fietsen.”

Het nieuwe reglement voor fuifbussen komt het provinciebestuur deels tegemoet aan de noden van de verenigingen en besturen. “Het positieve is dat heel wat regeltjes en voorwaarden wegvallen. Waarmee men verdoezeld dat de factuur wordt doorgeschoven naar de jeugdverenigingen”, zegt schepen Goossens.