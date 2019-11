Bocholt / Bree - Vanavond duik je met een avondlijke dwaallichtjeswandeling in het verleden. Met erfgoedwerking “Grensgevallen” zet men de historische moerassen van het Kempen~Broek in de kijker. Een nieuwe publieksbrochure en tour in de ErfgoedApp brengen extra informatie, spannende verhalen of leuke weetjes over “het broek” tot bij inwoners en bezoekers van de streek.

Grenspark Kempen~Broek is een gebied met een oppervlakte van ruim 25.000 ha, met een enorme soortenrijkdom en een grote verscheidenheid aan landschappen wordt grensoverschrijdend samengewerkt door heel wat partners uit Nederland en België.

GrensPark was eeuwenlang een “niemandsland” van moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen. Het is ook een streek waar nog veel verhalen de dragers van de geschiedenis zijn: de beruchte ontvoering van de abdis van Thorn, de dwaallichtjes in de uitgestrekte moerasgebieden en de branddreigingen van bokkenrijderbendes.

Iedereen is welkom op zaterdag 23 november voor de lancering van brochure en app, en dat met een avondlijke wandeling in één van de laatste restanten van het grote moerasgebied: het Grootbroek. In uitvalsbasis het Woutershof krijgt de bezoeker info over het parcours en het downloaden van de Erfgoedapp op de smartphone. Met een gratis paar oortjes luister je tijdens het wandelen naar de moerasverhalen. Achteraf is het nakeuvelen bij een kom soep, streekbiertje of croque monsieur.

Vrije wandelingen met eerste vertrek vanaf 17u en laatste vertrek om 21u.

Waar? Jeugdverblijfscentrum Het Woutershof – Grootbroekstraat 48 – 3640 Kinrooi

Praktisch De wandeling is 3,8 km lang. Handig: (waterdichte) wandelschoenen, opgeladen smartphone en géén zaklamp (we wandelen in het duister zodat de “dwaal”lichtjes goed zichtbaar zijn).