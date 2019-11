Oudsbergen - Dag van de Ondernemer en een moment waarop ondernemers in de bloemetjes gezet worden voor de passie, de inzet en doorzetting die ze dagdagelijks tonen. Pieter Van Bastelaere van TRAXIO bezocht samen met burgemeester Lode Ceyssens constructiebedrijf Altez in Meeuwen-Gruitrode.

Dag van de Ondernemer is een initiatief van Unizo waar TRAXIO graag zijn schouders mee onder zet. Danny Van Assche van Unizo: “Deze dag wordt reeds voor de zesde keer georganiseerd en kadert in de wereldwijde campagne om ondernemerschap te promoten. Ondernemers zijn belangrijk voor onze maatschappij en onze economie.” Pieter Van Bastelaere van TRAXIO onderschrijft de veisie dat men de ondernemers in de kijker moet zetten.

De ontvangst door Johan Colpaert, CEO ALTEZ Construction Group, was hartelijk. “ALTEZ blijft groeien maar heeft een twintigtal openstaande vacatures die we moeilijk ingevuld krijgen. De boerderijbouw, industriebouw en ook de paardensector blijven de speerpunten van ons bedrijf, met vestigingen in Tielt en Oudsbergen”.

Altez, het vroegere LG Lambert Geerkens, samen met Jansen, Ellimetal, Gijbels en Hoogmartens, ze hebben allemaal hun roots in het voormalige Meeuwen-Gruitrode en zijn belangrijke werkgevers in de regio. “Oudsbergen realiseert vandaag een uitbreiding aan de KMO-zone in Meeuwen en de geplande uitbreiding van het regionaal industriepark in Opglabbeek, belangrijk voor onze bedrijven, werd eveneens goedgekeurd. De groeimogeijkheden voor onze bedrijven blijven zo verzekerd”, aldus burgemeester Lode Ceyssens.