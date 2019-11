Oudsbergen - Hou je van taal en ben je fan van Het Groot Dictee? Goed nieuws! Je kan in de bib meedoen aan Het Groot Dictee Heruitgevonden van de Schrijfwijzen.

Een wedstrijd die in meer dan 100 bibliotheken in Vlaanderen tegelijk wordt georganiseerd. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Schrijf je snel in, want het aantal deelnemers is beperkt.

Vrijdag 6 december om 20 uur, gratis in de Bib Opglabbeek

Meer info: www.oudsbergen.be/dictee