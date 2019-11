Tijl mag tricolore sjerp omgorden

Oudsbergen - Na twee stemronden werd Tijl Vanhove, van basisschool De Driehoek verkozen tot nieuwe Bocholtse kinderburgemeester.

Traditiegetrouw kiezen alle kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit groot Bochiolt in november een nieuwe kindergemeenteraad. “Tijdens de eerste raadszitting werd in geheime zitting onze nieuwe kinderburgemeester verkozen”, zegt schepen Lieve Theuwissen. En dat nam zelfs twee stemronden in beslag. “Best wel spannend. Bedankt voor het vertrouwen, vanaf nu gaan we samen een goed plan uitwerken en zorgen dat dit een leuk jaar wordt voor alle leerlingen van het basisonderwijs”, beloofde de kersverse kinderburgemeester, Tijl Vanhove van basisschool De Driehoek. Burgemeester Stijn Van Baelen kan vanf nu voluit rekenen op de steun van de kindergemeenteraad.