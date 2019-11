Studenten HBO Genk leren kinderen reanimeren

Oudsbergen - De studenten van HBO Genk blikken terug op een geslaagde EHBO namiddag in basisschool Floor en Tijn in Nieuwe Kempen.

“Een mooi initiatief van de lagere school om studenten verpleegkunde hierbij te betrekken. De studenten zijn best gemotiveerd om de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar iets bij te brengen rond reanimeren, wondzorg en ook alarmeren van 112 diensten”, vertelt docente en stagebegeleidster Lieve Dierickx. De leerlingen kunnen door herhaald trainen zich nu beter behelpen in crisissituaties. “Dit lukte al aardig en we leren zo de belangrijke zorgberoepen kennen”, klinkt het enthousiast bij de leerlingen.