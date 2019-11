Think Happy Today bakt worstenbroodjes voor het goede doel

Bocholt - Hobbybakker Willy, echtgenote Martine samen een team enthousiaste vrijwilligers, bakken elke dag verse worstenbroodjes met gehakt of een curryworst. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen kanker, Levensloop..

"Vorig jaar bakten we 1880 worstenbroodjes af, een groot succes. Op dit moment zijn al 2100 worstenbroodjes in bestelling. Die worden dagvers gebakken en kunnen afgehaald tot 23 november", glundert Martine. Dit succes pept het bakkersteam enorm op. “De opbrengst gaat naar Levensloop, stichting tegen kanker. In februari is er nog een winterwandeling voor dit goede doel,” zegt Martine.

Wil je ook dagverse worstenbroodjes en Think Happy Today steunen? Bestellen is noodzakelijk thinkhappytodaybocholt@gmail.com of 0472/ 584180