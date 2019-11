Steun Robbe en wandel mee

Bocholt - Steun Robbe en wandel met Pasar mee door de Abeekvallei in Reppel. De opbrengst gaat naar de dolfijntherapie voor Robbe.

Pasar Bocholt organiseert een wandeling in Reppel, een pittoresk plaatsje vlakbij Bocholt. Je kan er wandelen langs kronkelende bospaden door loof- en naaldbossen. In het moerassige deel langs de Abeek kan je wandelen over verschillende vondelpaden, deze plankenpaden voeren je over de Abeek, een van de meest natuurlijk gebleven laaglandbeken die Vlaanderen nog rijk is met hun prachtige fauna en flora.

Wanneer: zondag 17 november van 12:30 tot 15:00

Prijs 2 euro



dirksnoeckx@telenet.be

https://www.pasar.be/lokale-afdeling/bocholt/home