Uchteravond over volksverhalen

Bocholt - Vanavond organiseert Davidsfonds zijn jaarlijkse uchteravond. In de praatstoel zit deze keer Piet Hermans, gepensioneerd beleidsadviseur cultuur van Weert, uit Lozen en momenteel voorzitter van de Cultuurraad van Bocholt. Hij “lieerdje plat kalle” in Nederweert en zal vertellen over verhalen die “rondgingen”. Daarbij komen nog enkele “Boggeter wetenswaardigheden” aan bod .

Donderdag 14 november om 20u, in de Bib ‘de Priool’ - Dorpsstraat 2 3950 Bocholt

Inkom : 7 euro, met DF-cultuurkaart: 5 euro (inclusief een hapje en een drankje).

Inschrijven is niet nodig.

Telefoon +32487595010

Email andre.lamoen@telenet.be