Limburg krijgt 17 ha bos erbij

Oudsbergen - In Limburg komt er de komende jaren ruim 17 hectare bos bij. Het gaat om een compensatie voor het bos dat in de provincie Antwerpen verdwijnt voor de bouw van twee fabrieken voor chemiereus Ineos. Er komt bos bij in Alken, Oudsbergen en in Maasmechelen.

De provincie Antwerpen heeft nu bekend gemaakt op welke plaatsen er in Vlaanderen er nieuwe bossen zullen komen. Opvallend is dat er in de provincie Antwerpen nauwelijks bos bijkomt, het gaat om 1,3 hectare in Olen. In de provincie Antwerpen kon op korte termijn onvoldoende plaats gevonden worden om bos aan te planten.

In Limburg en Oost-Vlaanderen was die ruimte er wel. Zo komt er in Limburg - over enkele jaren, als de vergunning klaar is - ruim 17 hectare bos bij. Maasmechelen krijgt het leeuwendeel, 9,5 hectare. Alken krijgt 5 hectare bos bij en Oudsbergen net geen 3 hectare. De contracten daarover zijn al getekend. De bossen komen in natuurgebied, parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Oost-Vlaanderen krijgt 15 hectare bos bij.