Kazakstan dankt Limburgers die hun landgenoot opvingen tijdens tweede wereldoorlog

Oudsbergen - In Kazakstan werden tijdens de herdenking van Seikhan Gabdullin ook de Limburgse familie en de LImburgse mijnwerkers herdacht. Seikan Gabdullin was een Sovjetsoldaat die tijdens de tweede wereldoorlog als dwangarbeider in de Limburgse mijnen werd tewerkgesteld. “Als zoon van een mijningenieurs heeft dit eerbetoon op mij een grote indruk nagelaten”, vertelt Alexis de Crombrugghe de Picquendaele, Belgisch ambassadeur in Astana.

De huldiging was onderdeel van een reis welke de Belgische ambassadeur maakte naar de provincies Mangystau, hoofdstad Aktau en Atyrau. “Kazakstan heeft veel levens gegeven tijdens Wereldoorlog II en is men nog steeds op zoek naar hun gevallen soldaten in Europa”, zegt de ambassadeur.

Zo werd in 2005 Seikan Gabdullin (1924-2010) in de hulde betrokken door ere-burgemeester van Opglabbeek, Benny Spreeuwers. Seikan Gabdullin vocht aan het Oostfront en werd door de Duitsers gevangen genomen aan de Westgrens van Litouwen en in Buchenwald opgesloten. “Als dwangarbeider werd hij naar Zwartberg (Genk) getransfereerd om in de mijn te werken. Met hulp van een Limburgse mijnwerker kon Seikan via de afvalwagonnetjes naar de bovengrond ontsnappen en dook hij onder bij een Belgisch gezin”, vertelt ambassadeur Alexis de Crombrugghe de Picquendaele. Als zoon en kleinzoon van mijningenieurs uit Limburg heeft dit verhaal de ambassadeur erg geraakt.

Seikan Gabdullin vervoegde de Belgische weerstand en in tegenstelling tot andere kameraden keerde Seikan na de oorlog terug naar zijn vaderland. De Belgische militaire attaché in Moskou betuigde in 1998 zijn grote waardering over diens inzet tijdens de bevrijdingsdagen in 1944 in Opglabbeek.

Tijdens de jaarlijkse herdenking in Inder (Kazakstan) sprak de familie Gabdullin haar waardering uit voor Limburg en de Opglabbeekse familie die hun voorvader in nood hadden opgevangen. “Als gevangen Sovjetsoldaat werd Seikan ingezet als mijnwerker in de Limburgse mijnen. Dankzij de hulp van een Limburgse mijnwerker en een Limburgs gezin kon Gabdullin de oorlog overleven”, liet de familie Gabdullin verstaan.

De herdenking ging door in Inder waar de Heer Gabdullin ook begraven ligt, tussen Atyrau and Oeralsk, niet ver van de Oeral rivier die Europa van Azië scheidt, en dit in aanwezigheid van lokale pers en TV.