Oudsbergen - De start van heraanleg van de waterleiding in de Muisvenstraat in Gruitrode is met enkele weken uitgesteld. Normaal zou de aannemer op 14 oktober starten, maar wegens het regenweer van de voorbije weken is de startdatum opgeschoven naar 4 november. Ook deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere externe factoren, meldt de gemeente.