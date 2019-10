Oudsbergen / Bocholt - De leerlingen van de basisschool Ellikom, samen met juffen Marleen en Vicky, werken rond een project over de olieslagmolen van Ellikom. "Het traject 'Jong redt oud laat onze leerlingen een stukje onbekende Ellikommerse dorpsgeschiedenis ontdekken", zegt juf Marleen.

In de loop van het voorbije schooljaren en tijdens een werk- en werfbezoek in Bokrijk aan de Ellikomse molen zagen de Ellikommerse leerlingen de restauratie van de molen in volle activiteit. De leerlingen mochten onder meer de muren van de Ellikommerse molen zelf vitsen d.w.z. de muren van gevlochten wilgentakken insmeren met een pap van leem, stro en paardenurine.

Het voorbije weekend gidsten ze de eerste bezoekers naar de locatie waar de olieslagmolen in Ellikom ooit nog stond. Daar werd een groot infobord onthuld, een stukje geschiedenis opgevoerd en verteld over de geschiedenis en bewoners van deze molen. Op een rustbank kan de wandelaar genieten van de rustig kabbelende A-beek en de natuur. Een aanrader is zeker de wandelroute over het plankenpad, via dit pad kan je een boeiende wandeling maken in de A-beekvallei vertrekkend vanuit Ellikom tot aan de watermolen in Reppel.

Directeur Johan Loenders verkreeg van Cultureel Erfgoed een toelage. Het project werd gesteund door de Provincie Limburg en werd gerealiseerd in samenwerking met Natuurpunt, Heemkring De Reengenoten en het gemeentebestuur van Oudsbergen.