Oerbrood op artisanale en ambachtelijke wijze gebakken

Oudsbergen - Dit weekend viert bakkerij Geusens haar 50ste verjaardag en bij deze gelegenheid presenteren ze hun eigenste 'Geusens Oerbrood'.

Ambachtsmannen die hun producten op een moderne manier aan de man en vrouw brengen: dat is waar bakkers en broers Jonny en Rudi Geusens voor staan. De tweede generatie bakkers bakt hun brood nog steeds zoals vroeger. In 1969 leverden de ouders, Jaak en Betsy, het dagdagelijks vers brood nog aan huis. Een halve eeuw later hebben ze deze passie en liefde voor het brood bakken doorgegeven aan hun twee zonen.

“Met zes ervaren bakkers en een sterk team van medewerkers runnen we drie winkels, in Wijshagen, in Gruitrode en Peer. Aan ons product, kwalitatief en dagvers brood, wordt niet geraakt. Met het nieuwe Geusens Oerbrood, een volkorenbrood aangevuld met een mix van diverse graansoorten en dat geen extra toevoegingen nodig heeft, presenteren we een brood met de smaak van het verleden”, vertelt Jonny.

De klanten weten dus waar hun brood gebakken wordt en dat is niet in een grote fabriek, maar in een ambachtelijke bakkerij. Naast brood hoort er natuurlijk ook vlaai in de etalage te liggen. “Onze Oudsbergsetaart en de Chocotoff taart, het zijn maar twee van de vele smakelijke taarten waarvoor onze bakkerij gekend is”, weten Rudi en Jonny.