Oudsbergen - De komende weken is er op diverse locatie 's verkeershinder door herstellingswerken aan het wegdek.

Elk jaar worden er heel wat herstellingswerken aan de wegen uitgevoerd. In de komende periode wordt het asfalt afgefreesd en nieuwe laag asfaltlaag aangelegd in de Verlengstraat, Schutterslaan, Reigerstraat, Turfstraat, Heymansweg, Verbindingsstraat, Harmonieweg, Gielisheide, Kromstraat, Gruitroderbaan (parking), Luttelmeeuwen, Beukenstraat (zijweg), Vliegeneinde (zijweg) en Bullenstraat.

Plaatselijke herstellingen aan het asfalt gebeuren in de Oude Kerkstraat, Heerstraat, Geensstraat, Duinenstraat, Bergerweg, Weg naar Opoeteren, Klissenstraat, Oude Asserweg, Voerstraat, Wervelstraat, Ouwerteweg, Hoeverweg, Bijvaerdeweg, Hermisweg, Hermispad, Stegereindweg, Kiewitstraat, Pleinstraat, Groenskuilweg, Silvesterlaan, Zagerijstraat en Weg naar Zwartberg.