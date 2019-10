Oudsbergen - Trommel je taal minnende vrienden op en neem deel aan het groot dictee.

Op vrijdagavond 6 december om 19.30 uur is iedereen welkom in de bib van Oudsbergen, vestiging Opglabbeek, om deel te nemen aan De Schrijfwijzen. Dat is Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal.

Wat valt er te winnen?

Toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, dat midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen.

Inschrijven is gratis en kan tot 5 december via de www.oudsbergen.be/dictee