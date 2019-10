65 Jarigen verzamelen in de Watermolen

Bocholt - Zaterdag verzamelden de 65 jarigen in de Watermolen in Reppel. “Het begon allemaal met een eerste bijeenkomst op 35 jarige leeftijd om vervolgens iedere vijf jaar samen te komen. Dit was onze zevende reünie”, vertelt Jan Schonkeren.

Vier en dertig personen geboren in 1954 gaven present. Gestart werd met een groepswandeling door de Reppelse natuur om daarna aan te schuiven voor een smakelijke maaltijd en een goed glas. “Elke vijf jaar organiseren we een kleine reünie. Telkens kiezen we een andere lokatie en natuurlijk werd er flink bijgepraat”, zegt Jan Schonkeren.