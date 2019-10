Mieve Kermis, een hele week feest

Oudsbergen - Mieve Kermis, dé feestweek bij uitstek voor echte Meeuwenaren. Van zaterdag en met donderdag komt jong en oud genieten van de kermis, de muziek, om een pintje te drinken en om heikies te eten. Kinderen kunnen zich uit leven op een tachtigtal kermisattracties.

Vanaf zondagmiddag vieren alle Meeuwen-Gruitrodenaren "Mieve kermis". De feestelijke opening van de kermis is zondagmiddag na de hoogmis. Dan kan je in de cafés al terecht voor een pintje. Op en rond het kerkplein staan er een tachtigtal kermisattracties opgesteld, die openen in de vroege namiddag.

Met het aangekondigde nazomerweer wordt het zondag opnieuw over de koppen lopen in Meeuwen-centrum. Maandag na de misviering ter gedachtenis van de overleden Meeuwenaren, kan je in alle cafés heikies met grijs brood eten bij een pintje bier. Dinsdag is de familiedag voor personen met een beperking. Meer dan 1.500 jongeren, personen met een beperking genieten dan gratis van ouderwets kermisplezier. 's Avonds brengt een delegatie van KRC Genk-spelers een bezoek aan Meeuwen kermis en is er vuurspel. Donderdagavond sluit de kermis met het groot sluitingsbal in cafés en in een feesttent aan The Mood.

Tijdens de kermisdagen is de doorgang in de Hoogstraat en Dorpsstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer moet via de omleidingsweg, Meeuwerrand, naar Genk of Noord Limburg rijden. De zone rond de Sint Martinuskerk en het gemeentehuis, vanaf kruispunt Dorp- en Torenstraat tot aan het kruispunt Hoog- en Kiestraat, is dan enkel bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De parking aan t Heem is wel bereikbaar.

Het uitgebreide programma, de gewijzigde verkeerssituatie en het programma van de plaatselijke horeca kan je op de gemeentelijke website raadplegen.