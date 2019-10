Tijdelijke parking Pastoorsdreef

Bocholt - Aan 'De Winning en Pastorij1' achter het gemeentehuis heeft de technische dienst enkele tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.

In afwachting van de definitieve heraanleg van het Cornelius a Lapideplein, ter hoogte van het nieuwe woonblok. (Cornelius a Lapideplein x Pastoorsdreef) heeft de gemeentelijke technische dienst enkele grasstroken en bomen verwijderd. Die maken plaats voor tijdelijke parkings en zijn om die reden uitgevoerd in steenpuin. Bij de herinrichting van het plein zal de Pastoorsdreef verlegd worden. De nieuwe bedding komt over het traject van de tijdelijke parkings.Naast appartementen en handelszaken is er ook voor de wijkpolitie een herlocatie voorzien in deze zone.