Actieplan voor dierenwelzijn

Oudsbergen - Met een inclusief dierenactieplan en een gemeentelijk meldpunt zet Oudsbergen in op dierenwelzijn. “Niet alleen de dieren maar ook de Oudsbergenaar, onze lokale en bovenlokale partners die dierenbelangen behartigen krijgen een belangrijke rol in deze vernieuwende aanpak”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Marco Goossens (CD&V).

Oudsbergen, de gemeente met het grootste natuur areaal in Vlaanderen heeft samen met alle natuurverenigingen, ANB, Hubertusvereniging, landbouw, natuurpunt, Felix project en het Natuurhulpcentrum een globaal dierenbeleidsplan uitgewerkt. “Met dit actieplan #HartvoorDieren leggen we de basis voor een duurzaam dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn, het is vandaag een hot topic. De komst van de wolf, de bever en ook andere otters nopen ons tot samenwerking en concrete actie ‘s”, zegt Goossens.

Voor de landbouwdieren en vrij levende dieren is er ook aandacht. “Huisdieren zijn vanaf nu ook welkom in de drie Oudsbergse rusthuizen. De esdoornproblematiek in de paardensector en de bijenproblematiek, met een aangepast groenbeleid, worden opgenomen in het beleidsplan.”

De dierenpolitie wordt ingeschakeld bij overlast door ratten of everzwijnen. Melden van calamiteiten kan via het gemeentelijk meldpunt op de website, dringende meldingen blijven lopen via de politiezone CARMA. Het Genkse dierenasiel wordt ingeschakeld voor opvang en adoptie van huisdieren. “Bij de vzw Het Felix Project kan je terecht voor de opvang, sterilisatie en castratie van zwerfkatten. Het Natuurhulpcentrum is al jaren een certitude als het gaat over de opvang van wilde dieren in nood”, legt Goossens nog uit.

Het volledige actieplan is na te lezen op de gemeentelijke website. Folders zijn gratis beschikbaar in de onthaalpunten.”