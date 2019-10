Koop en win in Bocholt

Bocholt - Van zaterdag 5 oktober tot en met zaterdag 26 oktober organiseert de gemeente samen met de Bocholtse middenstanders een eindejaaractie. “Na het succes van vorig jaar zijn er achtentwintig lokale handelaars die wel brood zien in de actie Maand van de klant en enthousiast deelnemen,” zegt burgemeester Stijn Van Baelen

“In tegenstelling tot vorig jaar kan de klant nu zelf bepalen bij welke deelnemende handelaars hij/zij de stempels verzamelt, zolang er 4 verschillende stempels de spaarkaart vervolledigen. Ook nieuw is dat elke handelaar zelf bepaalt vanaf welk bedrag een stempel toegekend wordt,” zegt vertegenwoordiger van de handelaars, Erik Vangompel.

“Dit minimumbedrag maakt de handelaar kenbaar op de affiche in zijn handelszaak. De spaarkaarten kunnen tot 10 november ingeleverd worden bij alle deelnemende handelaars. De loting is voorzien in december met prijsuitreiking en receptie in de trouwzaal van het gemeentehuis,” besluit Rik Bloemen van de gemeentelijke stuurgroep.

De hoofdprijs, twee elektrische fietsen en verder tientallen waardebonnen en geschenken geschonken door de deelnemende handelaars. Klanten verzamelen vier stempels van vier verschillende deelnemende handelaars naar keuze om een volle spaarkaart te bekomen.

De lijst van de deelnemende handelaars www.bocholt.be/maandvandeklant

Contactpersoon: Rik Bloemen, dienst lokale economie e-mail: rik.bloemen@bocholt.be | tel. 089 20 19 20