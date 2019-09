Fietsproject Noord-Limburg

Bocholt - Welzijnsregio Noord-Limburg organiseert een fietsproject en zoekt hiervoor vrijwilligers om de techniek van het fietsen aan te leren.

Dit zijn vrijwilligers die samen met de beginnende fietser in rustige straten een stukje te fietsen.

Dankzij subsidies kond men in 2019 al zes nieuwe fietsen en beschermingsmateriaal aankopen. Extra fietsen zijn welkom, heb je nog een fiets in goede staat, die je niet meer gebruikt, geef een seintje.

Neem contact op met de Welzijnsregio, via Goele Kerkhof, tel. 011/ 23 87 34 of via e-mial: goele@welzijnsregio.be