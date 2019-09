Grote Be-Alert test

Bocholt - In oktober van 2018 testte Binnenlandse Zaken de alarmsirene in Lozen. Deze sirenes werden vervangen door het BE-Alert-alarmeringssysteem. Via Be-Alert kan men iedereen bij een noodsituatie snel verwittigen en duidelijk informeren.

De gemeente roept alle Bocholtenaren op om in te schrijven. Tot vandaag hebben slechts 997 inwoners ingeschreven. Op donderdag 3 oktober is er een nationale Be-Alert test.

Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor alarmering in geval van een noodsituatie. Als je in de toekomst via deze weg ook andere belangrijke informatie van de overheid wil ontvangen, moet je dit bij de inschrijving expliciet aanvinken. Jouw gegevens worden in geen enkel geval gebruikt voor commerciële of politieke doeleinden.

Meer info: Peter Paesen, preventieadviseur gemeente Bocholt, tel. 089 20 19 38 of e-mail: peter.paesen@bocholt.be.