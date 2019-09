Denk mee workshop

Bocholt - Bocholtenaren kunnen hun ideeën en voorstellen kenbaar maken tijdens een eerste Doe Mee workshop aan de nieuwe beleidsploeg, VIA, SAMEN en N-VA.

“Om onze actienota op scherp te stellen. In die nota staat waar de we komende vijf jaar aan willen werken. Al is deze visietekst nog niet definitief, dus toetsen we ze af en bespreken we ze eerst met de Bocholtenaar,” zegt burgmeester Stijn Van Baelen.

Zaterdag 28 september is de ‘Doe Mee workshop’ in het gemeentehuis en in JCH De Steen van 9u30 tot 12u. Daar kan je voorstellen formuleren en meedenken over de actienota van het schepencollege.

Ben je belet maar heb je een voorstel of idee: www.bocholt.be/doemeeworkshop.

Inschrijven via gemeente@bocholt.be of 089 20 19 18