Frans Heijlen verlaat politiek

Oudsbergen - Frans Heijlen (63) neemt na vier en twintig jaar afscheid van de politiek. Hij was in die periode één van de belangrijke peilers voor CD&V in de Opglabbeekse politiek. Frans Heijlen was er achttien jaar schepen en bevoegd voor diverse beleidsdomeinen. Sinds 1 januari 2019 zetelde Heijlen als raadslid voor CD&V in de gemeenteraad van Oudsbergen.

Frans Heijlen was negen jaar provinciaal bewegingssecretaris voor CD&V-Limburg en deeltijds medewerker op het kabinet van toenmalig minister Theo Kelchtermans. Nadien werd hij een van de trekkers in de Opglabbeekse politiek. “Dankbaar vele mooie momenten en ervaringen die ik op verschillende politieke fronten mocht meemaken, maar het is tijd om dit politieke hoofdstuk af te sluiten”, besluit Frans Heijlen. Vanavond tijdens de gemeenteraad zal Lotte Janssen, eerste opvolger bij CD&V, de eed afleggen.