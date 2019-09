25 Jaar LOGIS, opleidingen en trainingen

Oudsbergen - Met 25 jaar ervaring binnen de opleidingsmarkt heeft LOGIS, met een opleidingscentrum in Opglabbeek (Oudsbergen) en in Waarloos, ondertussen een belangrijke positie verworven in Vlaanderen. Bij deze feestelijke gelegenheid waren er onder meer felicitatie ’s van burgemeester Lode Ceyssens voor de grondleggers en het huidige bestuur van LOGIS VZW.

LOGIS vierde het voorbije weekend uitgebreid haar 25-jarig bestaan. Heel wat bedrijven, die al een kwarteeuw gebruik maken van de diensten van LOGIS, waren voor deze feestelijke gelegenheid afgezakt naar het Opglabbeekse industrieterrein. LOGIS is een opleidingscentrum met een ruim aanbod aan veiligheidsopleidingen voor o.a. de heftruck, reachtruck, hoogwerker, rolbrug, en andere moderne transportmiddelen. De klanten van het bedrijf zijn verspreid over gans België en bevinden zich o.a. in de voedings-, transport-, metaal- en bouwsector en petrochemische nijverheid.

Wat is het geheim om zo lang te kunnen ondernemen?

“We werken zeer klantgericht. Al zijn onze eigen mensen zeer belangrijk en vormen ze het kapitaal van onze onderneming. Onze docenten beschikken over vakkennis om de materie over te brengen”, zegt Jean-Claude Schmitz, voorzitter van VZW LOGIS.

Hoe startte het verhaal van LOGIS?

“Logis is ontstaan uit de reconversie na de sluiting van de Limburgse mijnen en heeft hiermee een sociaal karakter. Dit mogen wij nooit vergeten. Ook bij de sluiting van Ford Genk hebben wij voor herscholing gezorgd. Wij zijn en blijven een vzw, een onderneming zonder winstuitkering. De financiële middelen blijven dus ter beschikking van de vennootschap om te investeren in materiele middelen, in mensen, in de nieuwe digitale technologie in de toekomst,” verduidelijkt Jean-Claude Schmitz.

Kwaliteit, belangrijkste aandachtspunt

“Klopt, dit geldt voor de opleiding, van de cursussen en van onze instructeurs. Als je LOGIS met een diploma verlaat moet je veilig en efficiënt kunnen werken.”

LOGIS, een referentie

“Zonder goede mensen kan men niets. Zowel in Waarloos als in Opglabbeek werken zeer gemotiveerde medewerkers. Onze instructeurs, het sales team, de administratie en directie zorgen samen voor een goede werking. Met 14 instructeurs, het sales team, de administratie en directie is er een bijna familiale sfeer die zorgt voor de goede werking. ZE hebben sinds vijf jaar een beslissende participatie in de AV van de vzw. De contacten met onze klanten zal in de toekomst nog verbeteren door het digitale platform dat wij momenteel ontwikkelen. We zijn trots en gewapend voor de toekomst. We doen er alles aan zodat LOGIS zich kan blijven onderscheiden,” besluit Schmitz.