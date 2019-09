Oudsbergen - De geur van 'smoutebollen', het trekken van 'de floche', de kriebels in de buik in de botsauto's en de opwinding van het kiezen bij het eendjesvissen. Het zijn maar enkele van de zovele leuke uitdagingen die je dit weekend op het Dorpsplein in Opglabbeek kan ervaren. De jaarlijkse kermis met kinderen, ouders en grootouders, gewoon niet te missen.