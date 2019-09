Oudsbergen - Morgen, maandag 23 september, vindt de volgende zitting van de gemeente- en OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom vanaf 20 uur in het gemeentehuis in Meeuwen.

Bekijk alvast de agenda en toelichtingsnota van de gemeenteraad: http://ow.ly/wwvb50whr54 en OCMW-raad: http://ow.ly/QOac50whr6H