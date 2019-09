Hulde slachtoffers tweede wereldoorlog

Bocholt - Hurry on, de militaire operatie die in Noord Limburg plaatsvond van 18 tot en met 20 september 1944, nu 75 jaar geleden werd in Kaulille met een hulde aan het monument aan de kerk herdacht. De bevrijding van Kaulille werd toegelicht met enkele korte toespraken, van François Joosten, voorzitter van de Liller Heemkundige Kring en burgemeester Stijn Van Baelen.

Kinderen van het 5de en 6de leerjaar waren aanwezig en Justin, een neef van een gesneuvelde Britse soldaat, las de namen voor van de gesneuvelde geallieerde soldaten. De burgemeester en een afgevaardigde van Suffolks Regiment legden bloemen neer aan het monument. De plechtigheid werd afgesloten met een Last Post. Daarna vertrok een colonne van militaire voertuigen richting Pelt.