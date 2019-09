Info kapping Moorsberg

Oudsbergen - Het gemeentebestuur organiseerde deze morgen samen met ANB een informatieve wandeling over de geplande kapping van bomen in het domeinbos Moorsberg, achter de woonwijk Dennenweelde in Opglabbeek.

De wandeling vertrok aan de kruising van de Heivinkenstraat en Leeuwerikstraat en kon rekenen op interesse van een dertigtal bewoners. Onder begeleiding van boswachter Leo Lodewyckx van het Agentschap Natuur en Bos kreeg men alle informatie over het doel van deze kapping.

Op de Moorsberg worden binnenkort dennen en andere bomen gekapt. Eén perceel van de bosgroep werd reeds gekapt en de werkwijze die daar gebruikt werd roept vragen op. Fervente wandelaars ergeren zich enorm aan de houtkap. “Het is hier een bende, de machines zijn dwars door de bospercelen getrokken. Er liggen nog dooie bomen in het bos. Waarom moet dat zo?” Er zijn bewoners die niet snappen waar ANB mee bezig is.

Boswachter Luc wil die vragen beantwoorden en weet dat mensen schrikken van het onderhoud in de bossen. Tijdens de infowandeling geeft Leo uitleg over uitgevoerde en geplande werken in het domeinbos Moorsberg. Hij vertelt ook waarom het kappen van bomen nodig is. Dankzij de uitdunning krijgen betere bomen de ruimte om te groeien en gezond te blijven. Het hout dat achterblijft na het kappen heeft bovendien een belangrijke ecologische waarde. Het is een bron van leven voor onder meer paddenstoelen, insecten en mossen. De boswachter vroeg de omwondenden ook om hun tuinafval in de toekomst niet meer in de bossen achter te laten

“Bedoeling is meer verscheidenheid aan planten, bomen en insecten in het bos te creëren. Alles kadert in de geplande houtverkoop, er worden bomen gekapt omdat ze kaprijp zijn, bomen die onstabiel zijn en of te maken hebben met de gevreesde letterzetter”, zegt schepen Marco Goossens.