Weg Zwartberg terug open

Genk / Oudsbergen - De werken aan het nieuwe kruispunt ‘bij Jef Didden’ verlopen volgens schema. Vanaf vrijdagvoormiddag kan het verkeer vanuit Genk opnieuw rechtsaf de Weg naar Zwartberg inrijden richting Opglabbeek. Vanaf vrijdag is trouwens ook de ventweg langs de Weg naar Meeuwen terug toegankelijk voor lokaal verkeer.

Voor verkeer vanuit Opglabbeek en Meeuwen blijft de doorgang met de Weg naar Zwartberg afgesloten. De huidige omleiding tussen Meeuwen en Opglabbeek via de Industrieweg-Noord blijft dus gewoon in gebruik.

Je vindt de meest recente informatie ook steeds op www.wegenenverkeer.be/oudsbergen.

Voor praktische vragen kan u terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx via tom@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.