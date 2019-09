Oudsbergen - Oudsbergen werkt een sterk uitgebouwd ondersteuningsaanbod uit voor lagere scholen. Dit gaat over cultuur, sport, schoolzwemmen tot zelfs het groenonderhoud van de speelplaatsen. De scholenveldloop is er ééntje van en het was weer een enorm succes. Maar liefst 1590 kinderen uit heel Oudsbergen gaven het beste van zich zelf.