Mièver dialect samengebald in woordenboek

Genk / Oudsbergen / As / Bree / Peer - Het langverwachte “Mièver Woordenboek” rolt binnenkort van de persen. En het komt niets vroeg. Of we er ons dialect mee kunnen redden? Dat denkt Meeuwenaar en auteur Jean Bosmans niet. ”Het Nederlands komt in verdrukking door de opmars van het Engels. Om dialect te behouden moet je nog meer moeite doen.”

‘Suuts, spièlegoande, dèè klomp, det wècht, die sjoal of dich schrusselen’. Allemaal woorden waarvan je de betekenis kan terugvinden in het groot Mièver dialectwoordenboek ‘100 joar Mièver kal’. Het 1 632 pagina ’s tellende dialectwoordenboek met 59 000 trefwoorden, “100 jaor Mièver kal’, wordt op 4 oktober in Miève officieel voorgesteld.

