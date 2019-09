Oudsbergen - Marc Geyens presenteerde zopas het eerste exemplaar van ‘Het kruis van de oorlog’ aan burgemeester Lode Ceyssens.

Na “Het geheim van de boetemonnik” en “De memoires van een notaris” stelt Marc Geyens zijn derde roman voor. “Het kruis van de oorlog" speelt zich net zoals de vorige romans af in Vlaanderen, meer bepaald vooral in onze eigen streek, in Opglabbeek en Opoeteren. Het verhaal begint bij de bombardementen op Leuven, 10 mei 1940, daarna verplaatst het zich richting Oudsberg waar de heersende vrede op een bruuske manier wordt verstoord. Niet alleen door de aanwezige Duitse troepen, maar ook door onderlinge conflicten.

“Nu ook weer spelen allerhande emoties een bepalende rol: van liefde tot naijver en haat, van vrede tot absurd geweld, van de rust der stilte tot de sportieve beleving van jonge kerels. “Het kruis van de oorlog” is een oorlogsroman die zich situeert in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog, ”vertelt auteur Luc Geysens.

Marc Geyens (°1956) is verknocht aan zijn geboortestreek kiest er voor dat zijn verhalen zich deze regio afspelen. Geyens wil de gezellige en gastvrije aard van de Vlamingen in zijn boeken benadrukken en de emoties van de tijden van weleer laten herleven. Dat die echter niet altijd even positief waren, spreekt voor zich.

Als mede-uitgever bij Uitgeverij Het Punt, zet Marc Geyens zich bovendien actief in om auteurs van eigen bodem meer kansen te bieden. Dit boek en de andere boeken kunnen besteld worden via de reguliere boekhandel of via www.marcgeyens.be

Wil je een gesigneerd exemplaar? Je kan het bestellen via marc@hetpunt.be

De officiële voorstelling van deze nieuwe roman is in CC den Ichter, Gildenstraat 16 in Oudsbergen (Opglabbeek) op donderdag 17 oktober 2019 om 20u. De inkom is gratis. Gelieve uw aanwezigheid bevestigen via marc@hetpunt.be