Fusiegemeente schakelt Mijn Burgerprofiel in

Oudsbergen - Mijn Burgerprofiel is een profielpagina waar je alle persoonlijke gegevens terugvindt die bij de overheid bekend zijn, zowel op Vlaams als federaal niveau. “Verschillende attesten kunnen digitaal worden aangevraagd en zijn meteen beschikbaar,” zegt schepen van communicatie, Hanne Schrooten (CD&V).

Mijn Burgerprofiel, een project van de Vlaamse Overheid en stelt de burger centraal en bundelt de informatie bij de verschillende overheidsdiensten. De informatie wordt per thema getoond.

Mijn Burgerprofiel past perfect in het Oudsbergs plaatje. “Een meerwaarde in kader van onze digitale dienstverlening”, zegt Schrooten “Aanmelden is eenvoudig en kan op verschillende manieren: via itsme, sms, eid of de mobiele app van de federale overheid. Als je aangemeld bent via de gemeentelijke website, blijf je ook ingelogd als je daarna www.vlaanderen.be bezoekt.”

Op dit moment kan je attesten aanvragen en je studieloopbaan en diploma’s raadplegen. Vijftien overheidsinstanties bereiden nog een koppeling met Mijn Burgerprofiel voor. Zo volgt er nog informatie over de woonst, het gezin, de belastingen en de werksituatie. “Vanaf vandaag kunnen inwoners attesten en uittreksels via www.oudsbergen.be aanvragen, zoals een attest van gezinssamenstelling voor de aanvraag van een busabonnement”, besluit Hanne Schrooten.