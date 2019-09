Nieuwe waterleiding Muisvenstraat

Oudsbergen - De waterleidingen in de Muisven-, Pastorie-, Heuvel-, en een deel van de Ophoven- en de Verlorenstraat in Gruitrode worden vernieuwd. De Watergroep voorziet hier een investering van 1,6 miljoen euro. De werken nemen ongeveer één jaar in beslag.

De voorbije jaren waren er meermaals problemen met de watervoorziening in Muisvenstraat en omliggende straten. Verouderde waterleidingen zorgden voor lekken door drukwisselingen op het waterleidingnetwerk. “Dit najaar starten de werken”, vertelt schepen van openbare werken Marco Goossens “Fase 1 start in oktober in de Muisvenstraat vanaf het kruispunt met de Akkerstraat tot aan het kruispunt met de Zwaluwstraat. Gestart wordt aan de kant van de onpare huisnummer. In februari 2020 start fase 2 en neemt men de overkant aan. Fase 3 start in juni 2020, dan wordt de waterleiding in enkele centrumstraten van Gruitrode vernieuwd.”

De inwoners kunnen de werken op de voet volgen via de gemeentelijke website. Inschrijven voor een speciale editie van de digitale nieuwsbrief, met updates over de werken in Oudsbergen kan ook.