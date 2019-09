75 Jaar bevrijding

Bocholt - Vrijdag 20 september om 13u30 herdenkt Bocholt, samen met vertegenwoordigers van de Britse regimenten, de bevrijding met een plechtigheid aan het oorlogsmonument aan de kerk van Kaulille. De schoolkinderen leggen er een krans neer. Daarna vertrekken de Britse gasten vanuit Kaulille naar Pelt en Hamont-Achel.

75 jaar geleden werden Bocholt en Kaulille bevrijd. Op 17 september 1944 startte in Lommel-Barrier de operatie Market Garden met het 8ste Korps van het 2de Britse Leger. Met de steun van de Brigade Piron werden de Duitsers achter de Zuid-Willemsvaart en het kanaal BocholtHerentals aangevallen. Vanuit Kaulille rukten vier Britse regimenten op in de richting van Sint-Huibrechts-Lille en slaagden erin om er het kanaal over te steken en er een bruggenhoofd uit te bouwen. Op 22 september waren de Duitsers uit het land verdreven en kon ook NoordLimburg de bevrijding vieren.