Rolstoelfiets, iedereen mobiel

Bocholt - Dankzij het initiatief van ‘Geef en ik leef’ kunnen minder mobiele personen ook genieten van een fietstochtje. Je kan de fiets na afspraak huren aan de Watermolen in Reppel.

“Geef en ik leef” is een Bocholter vereniging die in 2003 werd opgericht om Myrthe Croonen te ondersteunen in haar strijd om te overleven van een ernstige ziekte. Met het restbedrag is nu een elektrische rolstoelfiets aangekocht. “Myrthe werd gered maar er was nog geld van de vereniging dat we goed wilden besteden,” vertelt Lut Bas van Geef en ik leef “voldoende om een elektrische rolstoelfiets aan te kopen en deze aan te bieden aan mensen die deze willen gebruiken.” Celine, Alice, Anja en Lut en het gele ‘Geef en ik leef’ team gaan door met mensen te ondersteunen.

De fiets kan je ontlenen voor een beperkt bedrag bij De Watermolen in Reppel. De huurprijs van de fiets bedraagt 10 euro per dag voor mensen van Bocholt en 15 euro voor andere personen. Inlichtingen en reservaties: De Watermolen Reppel Monshofstraat 9, Bocholt of 089 48 00 00 of gemeente@bocholt.be

Meer info dienst Info & Onthaal: tel. 089 20 19 18