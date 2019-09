Adrianusfeest aan Sevensmolen

Bocholt - Zondag 8 september organiseren De Kauliller Molenvrienden, samen met de gemeente Bocholt Dienst Erfgoed en talrijke vrijwilligers, van 10u tot 17u de eerste Sint-Adrianusmarkt aan de Sevensmolen in Kaulille.

Er is onder meer een oogstfeest: marktstandjes met verkoop van lokaal geoogste groenten, fruit en bloemen, voorstelling van de ‘Zadenbib’ Noord-Limburg in Bocholt. ‘Kunst bij de molen’, een kunstmarkt met en door Bocholter kunstenaars. Vanaf 10u zijn er rondleidingen in de windmolen. Kinderen zijn van harte welkom!

De molenaars voorzien leuke activiteiten rond het malen en de molen en er zijn ook heel wat volksspelen zoals steltlopen, een sjoelbak, hoefijzerwerpen. Standjes van Toerisme Bocholt, het Molennetwerk Kempenbroek en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Ook kan je op deze gezellige marktplaats bij de molen kennismaken met streekproducten zoals het Luysenbrood, bakkemoezevlaai, andere lekkere vlaaien, honing…