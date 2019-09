Elf september om nooit te vergeten

Oudsbergen - Woensdag 11 september wordt het einde van 75 jaar WO II in Opglabbeek herdacht. Heemkring Glatbeke betrekt de jeugd bij deze herdenking. "Omdat we ook 75 jaar later deze plaatselijke drama 's moeten blijven herdenken," zegt William Engelen.

Om 9.30 uur verzamelen alle 5de en 6de leerjaren van Opglabbeek in den Ichter. "Daar tonen we een film waarin enkele Opglabbeekse oud-strijders en hun familie aan het woord komen. Ook zullen we toelichting geven over het hoe en waarom van oorlogen. Het drama in Opglabbeek mag niet vergeten worden," zegt William Engelen van de plaatselijke Heemkring.

Op de hoek van de Weg naar Opoeteren en de Elf-Septemberlaan staat een gedenkteken, geflankeerd door twee vredesbomen, twee zilverlindes. Op deze locatie worden het geheim leger en de dood van dertien onschuldige burgers herdacht, die op 11 september 1944 door terugtrekkende Duitsers werden doodgeschoten.

Na de filmvoorstelling, 10.30 - 10.45 uur wordt er verzameld aan de lindeboom in de Elfseptemberlaan in Opglabbeek voor een huldiging.

Iedereen is van harte welkom.