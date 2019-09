Herdenking Limbosch en Melsens

Oudsbergen / Peer - Zaterdag 7 september vindt de ‘Herdenking Sergeant Melsens & Luitenant Limbosch’ plaats. Ter gelegenheid van de 75ste herdenking is er na de officiële herdenkingsplechtigheid in Meeuwen en Peer een speciaal eerbetoon. Parachutisten zullen in de omgeving van de Bunkerstraat en Meeuweneinde in Meeuwen gedropt worden.

De Stad Peer en de Gemeente Oudsbergen herdenken op zaterdag 7 september de gesneuvelden, Luitenant Limbosch en Sergeant Melsens. Zij sneuvelden tijdens bevrijding, de eerste septemberdagen in 1944, tijdens de ‘Operatie Caliban’. De herdenking verloopt in samenwerking met de Belgische SAS, de 10de Wing, de Nationale Vriendenkring Paracommando/Regionales Limburg en Leopoldsburg.



Parachutesprongen

50 internationale parachutisten zullen zaterdagnamiddag uit een historisch vliegtuig springen. Er zijn – als de weersomstandigheden goed zijn – twee ‘drops’ voorzien: om 14.30 en om 15.30 uur. Je kan de parachutisten live aan het werk zien in de velden langs de Bunkerstraat in Oudsbergen (tussen knooppunt 3 en 4 van het Fietsroutenetwerk).